Мазепин выступит в черно-белом шлеме на тестах в Барселоне

Пилот «Хааса» Никита Мазепин проведет предсезонные тесты «Формулы-1» в специальном шлеме.
Для заездов в Барселоне российский гонщик выбрал черно-белый дизайн. Традиционно Мазепин выступает в оранжевом шлеме.
Реальный болид Мазепина впервые выехал на трассу. В нем половина от «Феррари» (даже разборный нос), вал мелких фишек и экстрaохлаждение
Новый болид Мазепина в «Ф-1» – снова флаг России, но версии 2.0. Исправили кричащий стиль и добавили утонченности
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Фото: твиттер Никиты Мазепина