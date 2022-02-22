Мазепин выступит в черно-белом шлеме на тестах в Барселоне

Пилот проведет предсезонные тесты «Формулы-1» в специальном шлеме.

Для заездов в Барселоне российский гонщик выбрал черно-белый дизайн. Традиционно Мазепин выступает в оранжевом шлеме.

Реальный болид Мазепина впервые выехал на трассу. В нем половина от «Феррари» (даже разборный нос), вал мелких фишек и экстрaохлаждение

Новый болид Мазепина в «Ф-1» – снова флаг России, но версии 2.0. Исправили кричащий стиль и добавили утонченности

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