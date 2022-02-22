Отмар Сафнауэр: «Помогу «Альпин» победить не только разные «Астон Мартин», но и остальных»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр готов побеждать свою бывшую команду .

«Для меня такая честь выйти на сцену с «Альпин». Я имел удовольствие – вернее сказать, неудовольствие – сражаться с этими грозными соперниками и хорошо помню, как они («Альпин») победили нас («Астон Мартин») в Венгрии. Они все сделали правильно, и я их поздравил. Это прекрасные конкуренты, настоящая гоночная команда. Мне не терпится помочь ей победить не только разные «Астон Мартин» нашего мира, но и всех остальных на трассе», – сообщил Сафнауэр на презентации болида A522.

Менеджер объяснил, что может дать новым подопечным:

«Я привнесу в команду свой стиль управления, основанный на сотрудничестве. [Исполнительный директор ] Лука [де Мео] упомянул, что важна связь, которая удерживает нас вместе. У меня те же ощущения – это ключевой фактор. Я постараюсь выстроить очень сильное взаимодействие и доверие внутри организации.

Командная работа была и всегда будет залогом успеха. Если есть страсть к гонкам и сотрудничество, результат придет, я это знаю».

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