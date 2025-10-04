Инженер Ферстаппена о 2-м месте: «Можешь поблагодарить своего друга за это»

Ламбьязе сообщил о влиянии «друга» Ферстаппена на результат квалификации.

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена , высказался по радио после того, как гонщик «Ред Булл » стал вторым в квалификации к Гран-при Сингапура.

«Можешь поблагодарить своего друга за это. Не повезло», – сказал «Джи-Пи» о предполагаемой помехе на трассе.

«#####», – ответил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Перед Ферстаппеном ехал пилот «Макларена » Ландо Норрис .

