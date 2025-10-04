Инженер Ферстаппена о 2-м месте: «Можешь поблагодарить своего друга за это»
Ламбьязе сообщил о влиянии «друга» Ферстаппена на результат квалификации.
Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, высказался по радио после того, как гонщик «Ред Булл» стал вторым в квалификации к Гран-при Сингапура.
«Можешь поблагодарить своего друга за это. Не повезло», – сказал «Джи-Пи» о предполагаемой помехе на трассе.
«#####», – ответил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Перед Ферстаппеном ехал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
