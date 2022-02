«Макларен» проводит обкатку болида 2022 года в Барселоне

Команда проводит обкатку нового болида MCL36 на трассе в Барселоне.

В преддверии предсезонных тестов, которые начнутся в среду 23 февраля, многие команды пользуются возможностью провести обкатку новых болидов в рамках съемочного дня, по ходу которого разрешается проехать не более 100 км.

OK McLaren fans, it’s here. The #MCL36 leaves the garage for the first time! 🔥 pic.twitter.com/GZpRmsw25X