«Макларен» проводит обкатку болида 2022 года в Барселоне

Теги Макларен Формула-1 Авто

Команда «Макларен» проводит обкатку нового болида MCL36 на трассе в Барселоне.

В преддверии предсезонных тестов, которые начнутся в среду 23 февраля, многие команды пользуются возможностью провести обкатку новых болидов в рамках съемочного дня, по ходу которого разрешается проехать не более 100 км.

Пресс-служба «Макларена» выпустила короткое видео, посвященное первому выезду на трассу новой машины.

Реальный болид Мазепина впервые выехал на трассу. В нем половина от «Феррари» (даже разборный нос), вал мелких фишек и экстрaохлаждение

В «Ф-1» – секретная внезапная обкатка очень странного болида. Нос и крылья вообще не похожи на конкурентов, днище – уникально изогнутое

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