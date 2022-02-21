Журналист Уиндзор: «Норрис и Риккардо – безусловно, лучший состав пилотов в «Формуле-1»

Журналист Питер Уиндзор назвал состав «Макларена» лучшим в «Формуле-1».

«Большинство людей считают, что лучший состав у , и . Да, это отличные гонщики, очень отличающиеся друг от друга по стилю, но лучшее ли это сочетание пилотов? Я не уверен, что Сайнс позволяет «Феррари» использовать все качества Леклера.

Для меня и – безусловно, лучший состав пилотов в «Формуле-1». Опыт позволяет Даниэля ему быть собой, включать скорость, когда это необходимо, а Ландо – шикарный гонщик, который, как мне кажется, способен выиграть, допустим, два Гран-при в 2022-м», – сказал Уиндзор.

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