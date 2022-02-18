Контракт на проведение Гран-при США в Остине продлен до конца сезона-2026

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«Формула-1» и организаторы Гран-при США объявили о продление контракта на проведение гонки. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026.

Таким образом, в ближайшие пять лет Гран-при США по-прежнему будет проводиться на «Трассе Америк» в Остине.

В то же время в предстоящем сезоне «Формула-1», помимо Остина, проведет и вторую гонку на территории США – весной должен состояться Гран-при Майами.

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