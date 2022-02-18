Гэри Андерсон о новом болиде «Феррари»: «Такое ощущение, что над разными частями болида работали разные команды инженеров»

Эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон поделился мнением о новом болиде «Феррари».

Андерсон считает, что конструкция показанной на презентации машины не является достаточно гармоничной и целостной, и что некоторые конструкторские решения вызывают у него вопросы.

В частности, наибольшее удивление, в контексте сочетания с другими узлами, у Андерсона вызвала выделяющаяся конструкция боковых понтонов.

«Именно в этой области «Феррари» выглядит совсем иначе. Бинотто, рассказывая о данной области по ходу презентации, был похож на ребенка, которому только что подарили новую игрушку. И он, как казалось, очень сильно гордится тем, чего смогла добиться «Феррари». Я же не так в этом уверен.

Такая конструкция входного отверстия радиатора действительно имеет смысл. Он расположен максимально высоко и пользуется шириной, а не глубиной, чтобы получить необходимый для обеспечения нужного охлаждения размер.

В верхнюю часть понтонов в «Феррари» также встроили прорези в верхнюю часть боковины. Это похоже на решение, которое показали в «Астон Мартин», но в верхней части боковины используется совсем другая концепция.

Там мы видим «впадину», которая спускается сверху вниз от воздухозаборника, а потом снова вздымается вверх в районе передней ножки заднего поперечного рычага. По условиям регламента в данной области корпуса радиус должен составлять примерно 5 см или более. Поэтому такое решение объяснимо.

Однако я не совсем понимаю, зачем в «Феррари» хотят направлять воздушный поток в эту впадину. Если бы прорези были расположены в нижней части этой впадины, они могли бы сдерживать данный слабый и не эффективный воздушный поток. Но они расположены по бокам кожуха двигателя. Поэтому данный срез на вершине конструкции может повредить эффективности охлаждения. Радиатор, судя по всему, имеет прямоугольную форму, начинаясь от верхней точки передней части бокового понтона, откуда спускается ниже к днищу в задней части.

С наличием очень агрессивного среза в передней части, ведущей к боковой кромке понтона, конструкция приобретает очень агрессивное лицо, но потом все это сходит на нет, когда дальше понтон приобретает более квадратную форму. Все это создает ощущение того, что над разными частями машины работали разные команды инженеров! И, в том месте, где они должны были встретиться в одной точке, этого не произошло.

Возможно, «Феррари» за счет этого решения пытается заставить переднюю часть днища работать в качестве дополнительного маленького диффузора, убирая воздушный поток с передней части днища, но на самом днище я не вижу приспособлений, которые бы этому способствовали. Это также будет генерировать поток «грязного воздуха» – а это то, от чего составители регламента так хотели избавиться.

В целом я с нетерпением ждал возможности увидеть то, что же «Феррари» покажет на презентации, но на основе того, что нам показали на данный момент, я скорее немного разочарован. Я всегда говорю о том, что машина должна смотреться как единое целое, от переда до зада, а ее скорость складывается из суммы того, как все узлы работают вместе. В новой машине «Феррари» я этого не вижу.

Да, в конструкции еще будут изменения, но F1-75 не выглядит как машина, потенциально побеждающая в гонках. Надеюсь, что я просто ошибаюсь – как уже неоднократно случалось! Но если данная концепция конструкции болида окажется и правда достойной – это будет значить, что все остальные команды ошиблись и пошли в неправильном направлении. А это мне кажется маловероятным», – рассказал Андерсон.

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