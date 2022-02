«Феррари» проводит обкатку болида 2022 года

Команда «Феррари» проводит обкатку нового болида F1-75 на трассе во Фьорано. Первым за руль новой машины сел .

В рамках съемочного дня команда имеет право проехать дистанцию не превышающую 100 км.

A new era begins here 🙌



F1-75 making its first steps 😍#essereFerrari🔴 @charles_leclerc pic.twitter.com/ZL9HMwtYF6