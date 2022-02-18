«Феррари» проводит обкатку болида 2022 года

Теги Феррари Формула-1 Фьорано Шарль Леклер Авто

Команда «Феррари» проводит обкатку нового болида F1-75 на трассе во Фьорано. Первым за руль новой машины сел Шарль Леклер.

В рамках съемочного дня команда имеет право проехать дистанцию не превышающую 100 км.

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