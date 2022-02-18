Глава моторного подразделения «Феррари»: «Мы переработали все компоненты силовой установки»

Глава моторного подразделения «Феррари» Энрико Гальтери рассказал о том, как инженеры Скудерии работали над проектом нового двигателя, которым команда будет пользоваться в сезоне-2022.

«Это был очень интересный вызов. Мы переработали все компоненты силовой установки. Некоторые были оптимизированы, некоторые переработали в пользу инновационных решений.

Работу над основным концептом мы начали с того, что постарались добиться максимальной эффективности в области энергетической трансформации – от химической, в плане процесса сжигания топлива, до механической – то есть до работы коленвала. Все остальные узлы разрабатывались, держа в уме достижение этой главной цели.

Условия расположения силовой установки в конструкции болида также определялось с учетом нужд наших коллег из отдела разработки шасси, и с учетом требований нового технического регламента», – рассказал Галтьери.

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