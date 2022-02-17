Экс-пилот «Ф-1» Шарль Пик купил команду «Ф-2» «ДАМС»

Теги Ромен Грожан Карлос Сайнс Формула-1 Ниссан Формула-2 ДАМС Жан-Поль Дрио Джолион Палмер Шарль Пик Кевин Магнуссен Рой Ниссани Формула E Николас Латифи Авто

Бывший гонщик «Формулы-1» Шарль Пик приобрел команду «Формулы-2» «ДАМС».

Пик купил «ДАМС» у Оливье и Грегори Дрио, которые управляли командой после смерти их отца и основателя коллектива Жана-Поля Дрио в 2019 году. В заявлении братьев отмечается, что Шарль является близким другом семьи. Пик не собирается производить перестановки в составе гонщиков и менеджменте.

В то же время коллектив, выступающий под брендом «Ниссан-ДАМС» в «Формуле E», переходит под контроль «Ниссана».

За «ДАМС» в свое время выступали Карлос Сайнс, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан, Джолион Палмер, Николас Латифи и другие известные гонщики. В 2022 году команду в «Ф-2» представляют Рой Ниссани и Аюму Иваса.

Составы команд «Формулы-2» на сезон-2022: известен 21 гонщик из 22

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные