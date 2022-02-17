Экс-пилот «Ф-1» Шарль Пик купил команду «Ф-2» «ДАМС»

Бывший гонщик «Формулы-1» приобрел команду «Формулы-2» «ДАМС».

Пик купил «ДАМС» у Оливье и Грегори Дрио, которые управляли командой после смерти их отца и основателя коллектива Жана-Поля Дрио в 2019 году. В заявлении братьев отмечается, что Шарль является близким другом семьи. Пик не собирается производить перестановки в составе гонщиков и менеджменте.

В то же время коллектив, выступающий под брендом «Ниссан-ДАМС» в , переходит под контроль «Ниссана».

За «ДАМС» в свое время выступали , , , Джолион Палмер, Николас Латифи и другие известные гонщики. В 2022 году команду в «Ф-2» представляют Рой Ниссани и Аюму Иваса.

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