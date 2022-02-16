Зак Браун: «Пока не заключили новое пари с Риккардо – мы обсуждаем варианты»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что обдумывает варианты для заключения нового пари с на сезон-2022.

Риккардо известен тем, что в последние годы для интереса начал заключать пари с боссами своих команд. Сначала Риккардо выиграл пари у бывшего босса «Рено» Сириля Абитебуля, когда попал на подиум по итогам гонки на «Нюрбургринге», в результате чего проигравший француз был вынужден набить себе татуировку.

В то же время в сезоне-2021 Риккардо, несмотря на трудности при адаптации в «Макларен», удалось выиграть Гран-при Италии. В благодарность за это организовал для Риккардо возможность поучаствовать в демонстрационных заездах за рулем машины «Шевроле» для NASCAR 1984 года, на которой выступал один из кумиров Риккардо Дейл Эрнхардт.

«Мы пока не заключали нового пари, но мы обсуждаем варианты. Думаю, что сейчас, готовясь к сезону, самое время немного повеселиться и подумать над тем, чего мы можем вмести добиться, какой успех отпраздновать в будущем.

Наши гонщики – замечательные ребята, нам с ними очень комфортно. Мы можем повеселиться, но как только они выезжают на трассу, веселье прекращается и они работают со всей серьезностью. Думаю, что в команде просто сложилась такая атмосфера, что нам нравится хорошо проводить время. И веселье – неотъемлемая часть этого. Так что мы подумаем над условиями пари – ведь в этом сезоне, будем надеяться, у нас и правда могут быть поводы для праздника», – рассказал Браун.

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