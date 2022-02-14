ФИА рассматривает вариант ротации сотрудников на позиции гоночного директора – Маси может покинуть свой пост (BBC)

Главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон поделился информацией о том, какие меры ФИА рассматривает в качестве вариантов усовершенствования работы дирекции гонки и стюардов Гран-при.

В данный момент ФИА продолжает расследований событий спорного финала сезона-2021 на -Даби. Ожидается, что о грядущих возможных мерах будет официально объявлено в ближайшие дни.

Так, одним из вариантов, согласно информации Бенсона, является назначение нескольких людей на должность гоночного директора ФИА. И назначенные люди будут сменять друг друга на гонках, соблюдая определенную очередность.

Также вероятно, что ныне занимающий должность гоночного директора ФИА Майкл Маси может не войти в состав новой дирекции.

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