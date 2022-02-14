Пьер Гасли о целях на сезон: «Надеюсь, смогу регулярно бороться за самые высокие места и попадать в топ-5»

Пилот «Альфа Таури» рассказал о том, какие цели ставит перед собой и перед командой в сезоне-2022.

«Мой подход будет таким же, что и тот, который я выработал в прошлом году. Я буду стараться развивать успех на базе хороших результатов, которых мне удалось достичь, будут стараться показывать свой максимум за рулем болида.

Надеюсь, что это именно тот год, когда я смогу бороться за самые высокие места, регулярно попадать в топ-5, а может и выше – если машина будет позволять это делать. Мы должны подготовиться к тому, чтобы справиться с любой ситуацией.

Так что психологически я подготовился к тому, чтобы справиться с любым сценарием развития событий, и буду стараться помогать команде, подталкивать ее вперед, чтобы всегда показывать свой максимум. В прошлом году мы были очень близки к тому, чтобы занять пятое место в Кубке конструкторов, и было бы здорово достичь этого результата в сезоне-2022. Пока рано говорить о том, будет ли это возможным, но я всегда буду стараться показывать свой максимум и стараться выжимать все возможное из болида», – рассказал Гасли.

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