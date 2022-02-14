Даниэль Риккардо: «Не хотелось бы, чтобы путь к успеху с «Маклареном» занял пять лет, но время у нас есть»

Пилот «Макларена» подтвердил высокую вероятность того, что продолжит выступать за британскую команду и в 2023 году.

Нынешний контракт Риккардо с «Маклареном» рассчитан до конца 2022 года, однако стороны готовы к продолжению сотрудничества. Недавно новый многолетний контракт с «Маклареном» подписал и напарник Риккардо Ландо Норрис.

«Да, разумеется, такая опция существует. Так что на самом деле нам некуда спешить, у нас есть время. Не то чтобы мы хотели, чтобы пусть к успеху занял пять лет, но если нам понадобится время, оно у нас есть.

Я знаю, что Ландо продлил контракт. У меня тоже есть опции. И я чувствую себя вполне уверенно, вместе мы готовы идти вперед.

Несмотря на то, что в прошлом результаты на трассе порой нас разочаровывали, мне все равно очень нравится в «Макларене» – сама команда, окружение, атмосфера. И в этом окружении я хочу добиться успеха и буду к этому стремиться. Понятно, что мы уже почувствовали вкус этого успеха в прошлом году в Монце, и будет справедливо признать, что мы с Ландо оба ставим перед собой цель в итоге выиграть чемпионский титул», – рассказал Риккардо.

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