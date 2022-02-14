Зак Браун: «Я сменил 10 человек из 800-900 в «Макларене», но именно они перевернули ситуацию»

Исполнительный директор «Макларена» рассказал, как выбор ключевых руководителей повлиял на развитие команды.

Браун также вспомнил о том, как присоединился к компании в 2016 году.

«Думаю, все дело в коммерческих качествах – я ведь не инженер. Вряд ли в «Макларене» думали: «Давайте позовем Зака, потому что он построит быстрый болид». Но я знаю, как вести бизнес. Я понимаю автоспорт, так как сам являюсь гонщиком, и я человек бизнеса. Это две составляющие, необходимые для руководства командой.

Я бы сказал, главная причина сегодняшнего успеха – подходящие люди на своих местах: [руководитель команды] , [технический директор] Джеймс Ки, [гоночный директор] и [директор по производству] Пирс [Тинн] замечательно себя проявили. Я считаю, что выстроил очень сильную группу лидеров, которые превосходно справляются со своей работой. Из 800-900 специалистов я сменил десять ключевых, но именно эти десять человек перевернули ситуацию.

Сегодня я не могу представить себе работу, которой хотел бы заниматься больше. Ни одну команду я не люблю больше, чем «Макларен». Мне нравится жить в Англии, нравится чувствовать свободу, которая позволяет нам участвовать в и . Какой бы тяжелой ни вышла первая пара сезонов в «Макларене», я никогда не считал, что принял неверное решение», – подчеркнул Зак.

В «Ф-1» впервые заплатят $27 млн в год гонщику без побед. Чтобы не переманили «Мерседес» и «Ред Булл»

Дизайн болида «Макларена» – дерзкий ход против трендов «Ф-1»: разноцветные сектора из 1990-х совместили с абстрактным искусством

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram