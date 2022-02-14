Презентация болида «Альфа Таури». Трансляция – в 14:00

«Альфа Таури» представит свою новую машину AT03 сегодня 14 февраля.

Ютуб-канал команды будет транслировать презентацию болида с 14:00 по московскому времени.

В 2022 году «Альфа Таури» по-прежнему будут представлять и .

«Альфа Таури» показала фрагмент болида 2022 года в цветах итальянского флага

Команды каждый год платят за участие в «Ф-1» – от $550 тысяч. «Хаас» Мазепина – меньше всех, а с «Мерса» – $4,6 млн

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