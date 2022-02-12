«Альфа Таури» показала фрагмент болида 2022 года в цветах итальянского флага

Теги Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли стиль Юки Цунода Авто

«Альфа Таури» опубликовала тизер машины AT03.

Часть зеркала заднего вида выкрашена в цвета флага Италии. «Первый намек на AT03 👀 🇮🇹», – гласит твит коллектива.

«Альфа Таури» представит болид на сезон-2022 14 февраля. Итальянскую команду продолжат представлять Пьер Гасли и Юки Цунода.

График презентаций болидов 2022 года: четыре команды представили машины, «Альфа Таури» покажет AT03 14 февраля

Все моторы новой революционной эры «Ф-1»: рев «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Ред Булл» (экс-«Хонда») – здесь

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Фото: твиттер команды «Альфа Таури»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные