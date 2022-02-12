«Альфа Таури» показала фрагмент болида 2022 года в цветах итальянского флага

«Альфа Таури» опубликовала тизер машины AT03.
Часть зеркала заднего вида выкрашена в цвета флага Италии. «Первый намек на AT03 👀 🇮🇹», – гласит твит коллектива.
«Альфа Таури» представит болид на сезон-2022 14 февраля. Итальянскую команду продолжат представлять Пьер Гасли и Юки Цунода.
График презентаций болидов 2022 года: четыре команды представили машины, «Альфа Таури» покажет AT03 14 февраля
Все моторы новой революционной эры «Ф-1»: рев «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Ред Булл» (экс-«Хонда») – здесь
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram