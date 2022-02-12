Даниэль Риккардо: «Надеюсь, буду парить словно птица, а болид-2022 окажется капризным – в хорошем смысле»

Пилот «Макларена» рассказал, чего ждет от болидов «Формулы-1» нового поколения.

«Есть два варианта. Машины могут оказаться капризными в хорошем смысле, как в : видно, как гонщики с ними сражаются, особенно на дорожных трассах. Мне кажется, смотрится весело. Кто-то скажет: «Ух, мне с таким не справиться, вообще no bueno», но я думаю, это прикольно. Болид может получиться веселым в хорошем смысле и в плохом – надеюсь, будет в хорошем.

Управляемость по идее ухудшится, но, надеюсь, она не будет вызывать головную боль – буквально. Никто не любит пилотировать с головной болью. Не так уж весело оставаться сосредоточенным при этом – да и вообще делать что-либо», – признался австралиец.

Риккардо рассчитывает на то, MCL36 подойдет ему лучше прошлогодней машины:

«Надеюсь на это. Пока мало что понятно, это факт. Но я, безусловно, настроен оптимистично. Может, болид позволит раскрыть мои сильные стороны.

Я поработал на симуляторе, проехал несколько сессий. Пока все довольно хорошо, я доволен машиной. Посмотрим, как данные будут соотноситься с показателями на трассе. Я весь в нетерпении, для меня это тоже что-то новое. Многие сравнивают машины с болидами «Формулы-2» – ну, я в «Ф-2» не гонялся. Но я готов и заряжен. Надеюсь, вы увидите, как парю словно птица».

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