Ландо Норрис: «Готовлю разные стили пилотажа перед сезоном-2022. Адаптация была моей сильной стороной»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис надеется на то, что приспособится к машине «Формулы-1» 2022 года.

По мнению Норриса, трудности в сезоне-2021 показывают, насколько непростым может получиться переход к новым болидам.

«Зимой я не просто провел много времени на симуляторе, но и готовился использовать разные стили пилотажа и так далее. В последние годы у нас была довольно специфическая машина – мы это увидели, когда в нее сел Даниэль. К каким-то болидам адаптироваться проще, чем к другим: Карлос [Сайнс] здорово себя проявил в и приспособился гораздо быстрее. Даниэлю в «Макларене» пришлось куда тяжелее, когда он привыкал к машине и ее характеристикам.

Хотелось бы сказать, что в прошлом адаптация к новым машинам и разным стилям пилотажа была одной из моих сильных сторон – но постучу по дереву. Я чувствовал болиды, когда получил награду Autosport для молодых британских пилотов, когда переключался между машинами «Ф-2», «ДТМ» и GT3. Думаю, в этом смысле я хорошо себя проявлял – мог сесть в любой болид и быстро поехать. Мне нравятся такие вызовы, так что я с нетерпением жду сезона и стараюсь не сильно зацикливаться на том, чего требовал «Макларен» прошлого года», – заявил британец.

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Ландо не исключил, что MCL36 может подойти ему хуже:

«Наверное, для каких-то стилей пилотажа машины окажутся удобнее, чем для других. Потенциально это может стать для меня плохой новостью, но это жизнь – придется справляться. До «Ф-1» я сталкивался с такими вызовами в каждой серии и проводил по одному сезону в каждой категории. Поэтому постоянно приходилось адаптироваться и извлекать из болида максимум.

Но в других сериях не скажешь «это мой дебютный сезон» – нужно показывать результат. И я не хочу использовать такое оправдание. Однако на примере чемпионов и победителей гонок мы видим, что адаптироваться к машине «Формулы-1» не так просто. В прошлом году мне удалось это лучше, а у Даниэля возникли проблемы. Мне кажется, в каких-то случаях он здорово себя показывал, но следующий шаг давался очень тяжело. Надеюсь, машина подойдет моему стилю пилотажа, но какие-то вещи точно придется менять. То же самое можно сказать про любого другого гонщика.

Чем быстрее находишь нужный стиль, тем быстрее его развиваешь, и ситуация становится все лучше и лучше. Это очень важно. Такой фактор потенциально окажет большее влияние, чем в предыдущие годы, для нас это серьезный шанс. Но пока я ничего не могу сказать: конечно, у команды появились кое-какие идеи после работы на симуляторе, но настоящие ответы получим лишь на трассе».

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