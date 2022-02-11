«Макларен» показал болид 2022 года

Команда представила свою машину 2022 года MCL36.

С этого года в «Формуле-1» начал действовать новый технический регламент, по условиям которого и будут построены болиды всех команд. Чемпионат перешел на использование колесных дисков диаметром 18 дюймов, а сами машины в целом стали чуть больше и тяжелее.

Выступать за «Макларен» в сезоне-2022 продолжат и .

Первый настоящий болид новой «Ф-1»: с огромными радиаторами, задранным носом и конструкцией под Феттеля

Презентация «Ред Булл» – фэйк: показали не болид «Ф-1», а муляж без тормозов. И назвали это «прототипом»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram