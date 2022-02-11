«Макларен» показал болид 2022 года

Теги Макларен Формула-1 Даниэль Риккардо Ландо Норрис Авто

Команда «Макларен» представила свою машину 2022 года MCL36.

С этого года в «Формуле-1» начал действовать новый технический регламент, по условиям которого и будут построены болиды всех команд. Чемпионат перешел на использование колесных дисков диаметром 18 дюймов, а сами машины в целом стали чуть больше и тяжелее.

Выступать за «Макларен» в сезоне-2022 продолжат Ландо Норрис и Даниэль Риккардо.

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