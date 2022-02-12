Дэймон Хилл: «Маси – должник Хэмилтона. Может, для Льюиса лучше, чтобы он остался»

Чемпион мира 1996 года поделился мнением о записи переговоров спортивного директора «Ред Булл» Джонатана Уитли с гоночным директором «Формулы-1» на -Даби.

Ранее свой комментарий оставил бывший пилот «Формулы-1» и эксперт Sky Sports Мартин Брандл.

Мартин Брандл: «Не нужно быть фанатом Хэмилтона, чтобы считать, что он должен был стать восьмикратным чемпионом»

На записи слышно, как Уитли предлагает Маси вернуть отстающих в круг лидерства и не дожидаться, пока они догонят пелотон. В итоге часть круговых обогнала сэйфти-кар, который тут же заехал в боксы, что позволило пилоту «Ред Булл» оказаться позади гонщика на свежих шинах.

«Это не новая запись. Тем не менее, слушать ее некомфортно, как и после гонки. Никому (кроме ) такое не нравится. Вопрос в том, что теперь делать?

Я считаю, что перед Хэмилтоном и всеми фанатами «Ф-1» нужно извиниться. Но это не повлияет на результат чемпионата 2021 года – вот о чем я говорю. Увольнение Маси не поменяет исход. Может, для Хэмилтона даже лучше, чтобы он остался. Маси – его должник!» – написал Хилл в твиттере, беседуя с одним из пользователей.

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