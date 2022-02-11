Контракт на проведение Гран-при Бахрейна продлен до 2036 года

и организаторы объявили о продлении контракта на проведение гонки.

Новое соглашение о проведении Гран-при Бахрейна рассчитано до 2036 года включительно.

Гран-при Бахрейна проводится в «Формуле-1» с 2004 года. В этом сезоне Гран-при Бахрейна будет открывать чемпионат.

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