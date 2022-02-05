Актер Том Холланд: «Восхищен Хэмилтоном – он творит историю каждый день и разбил все возможные стеклянные потолки»

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, рассказал о том, что восхищается семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

Отвечая на вопрос о чернокожих людях, являющихся примером для подражания, Холланд отметил, насколько достойно пилот «Мерседеса» принял поражение в борьбе с гонщиком «Ред Булл» на последних минутах сезона-2021.

«Если говорить об истории, можно сказать о том, как она творится. Посмотрите на , на его карьеру. Я всего несколько недель назад ужинал с Льюисом и считаю, что он показывает пример стольким людям по всему миру. То, что случилось с ним в конце прошлого сезона, его способность так достойно принять поражение перед лицом невзгод – и это происходит в спорте, который кажется весьма элитарным. Он побил все рекорды и разбил все стеклянные потолки, которые только можно себе представить.

Меня очень и очень впечатляет Льюис – он творит историю каждый день. Я невероятно восхищен его рабочей этикой и достоинством. К тому же он отличный парень», – заявил Холланд.

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