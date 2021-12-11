«Мерседес» выиграл 8-й Кубок конструкторов «Формулы-1» подряд

обеспечил себе победу по итогам сезона-2021 «Формулы-1» в командном зачете.

Победу в личном зачете одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Немецкий производитель выиграл восьмой Кубок конструкторов подряд. Впервые «Мерседес» победил в командном зачете в 2014 году и каждый раз защищал титул.

С 2017 года за «Мерседес» выступают и Валттери Боттас. В следующем сезоне Боттаса заменит гонщик Джордж Расселл.

Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1»

Формула-1. Гран-при Абу-Даби-2021. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й

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