Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионат «Формулы-1» сезона-2021.

24-летний нидерландец победил на Гран-при Саудовской Аравии, его конкурент из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал вторым.

Чемпионство стало первым для Ферстаппена. Макс прервал доминирование «Мерседеса», а «Ред Булл» выиграл титул впервые с 2013 года.

Судьба чемпионства в зачете команд решится в последней гонке сезона – Гран-при Абу-Даби 12 декабря. На Кубок конструкторов претендуют «Ред Булл» и «Мерседес».

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