Ферстаппен назвал Хэмилтона «тупым идиотом» и показал ему средний палец во 2-й практике в США

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Пути Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона вновь пересеклись во второй тренировке перед Гран-при США.

Гонщик «Ред Булл» посчитал, что соперник из «Мерседеса» помешал ему в первом повороте. Ферстаппен отреагировал на инцидент, назвав Хэмилтона «тупым идиотом». Кроме этого, Макс показал средний палец в сторону болида «Мерседеса».

 
 
 
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию:

«Они выстраивались, чтобы начать круг, и Льюис решил обогнать Макса.

[Средним пальцем] Макс просто показал, что он первый в очереди. Такое случается».

Перед заключительными гонками сезона Ферстаппен опережает Хэмилтона в чемпионате на шесть очков.

Гран-при США-2021. 2-я практика. Перес – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

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