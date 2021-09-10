Гран-при Италии-2021. Боттас выиграл спринт-квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Риккардо – 3-й, Мазепин – 17-й

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На автодроме «Монца» завершилась спринт-квалификация «Формулы-1».

Победитель заезда заработал три очка, второй призер – два, третий – одно. Спринт определил стартовый порядок Гран-при Италии, однако Валттери Боттас из «Мерседеса» начнет гонку из конца решетки из-за замены силовой установки.

Следить за событиями спринт-заезда можно было на нашем онлайне:

Спринт на быстрейшей трассе «Ф-1»: Хэмилтон провалил старт, Гасли разбил машину

Автодром Монца, Монца
11 сентября 2021 года
Спринт-квалификация
 
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 18 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,325
3. Даниэль Риккардо («Макларен») +14,534
4. Ландо Норрис («Макларен») +18,835
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,011
6. Шарль Леклер («Феррари») +23,442
7. Карлос Сайнс («Феррари») +27,952
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +31,089
9. Серхио Перес («Ред Булл») +31,680
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +38,671
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +39,795
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +41,177
13. Эстебан Окон («Альпин») +43,373
14. Николас Латифи («Уильямс») +45,977
15. Джордж Расселл («Уильямс») +46,821
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,977
17. Никита Мазепин («Хаас») +1.02,599
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1.05,096
19. Мик Шумахер («Хаас») +1.06,154
 
Сошел:
 
20. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
 

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринт-квалификации к Гран-при Италии-2021

Гран-при Италии-2021. Квалификация. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 20-й

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