Гран-при Италии-2021. Боттас выиграл спринт-квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Риккардо – 3-й, Мазепин – 17-й

На автодроме «Монца» завершилась спринт-квалификация «Формулы-1».

Победитель заезда заработал три очка, второй призер – два, третий – одно. Спринт определил стартовый порядок Гран-при Италии, однако Валттери Боттас из «Мерседеса» начнет гонку из конца решетки из-за замены силовой установки.

Следить за событиями спринт-заезда можно было на нашем онлайне:

Спринт на быстрейшей трассе «Ф-1»: Хэмилтон провалил старт, Гасли разбил машину

Автодром Монца, Монца

11 сентября 2021 года

Спринт-квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 18 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,325

3. Даниэль Риккардо («Макларен») +14,534

4. Ландо Норрис («Макларен») +18,835

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,011

6. Шарль Леклер («Феррари») +23,442

7. Карлос Сайнс («Феррари») +27,952

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +31,089

9. Серхио Перес («Ред Булл») +31,680

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +38,671

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +39,795

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +41,177

13. Эстебан Окон («Альпин») +43,373

14. Николас Латифи («Уильямс») +45,977

15. Джордж Расселл («Уильямс») +46,821

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,977

17. Никита Мазепин («Хаас») +1.02,599

18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1.05,096

19. Мик Шумахер («Хаас») +1.06,154

Сошел:

20. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринт-квалификации к Гран-при Италии-2021

Гран-при Италии-2021. Квалификация. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 20-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram