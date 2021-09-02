Райкконен заразился коронавирусом. Кубица заменит Кими на Гран-при Нидерландов

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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Нидерландов.

Его место займет резервный пилот Роберт Кубица, последней гонкой которого в «Формуле-1» стал Гран-при Абу-Даби-2019.

Неясно, сможет ли Райкконен принять участие в гонке в Монце, которая состоится в следующие выходные. Для финна сезон-2021 станет последним в «Ф-1» – чемпион 2007 года уже объявил о завершении карьеры.

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