Райкконен заразился коронавирусом. Кубица заменит Кими на Гран-при Нидерландов

Пилот Кими Райкконен сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на .

Его место займет резервный пилот , последней гонкой которого в «Формуле-1» стал Гран-при Абу-Даби-2019.

Неясно, сможет ли Райкконен принять участие в гонке в Монце, которая состоится в следующие выходные. Для финна сезон-2021 станет последним в «Ф-1» – чемпион 2007 года уже объявил о завершении карьеры.

Кими Райкконен уходит из «Ф-1». А здесь – 18 текстов о фэйлах последнего сезона, пьянках и легендарных моментах (их хватит и на сериал)

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