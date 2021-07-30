Гран-при Венгрии-2021. Хэмилтон выиграл квалификацию, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 19-й

На автодроме «Хунгароринг» состоялась квалификация к 11-му этапу «Формулы-1» 2021 года – Гран-при Венгрии.
Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне.
Хэмилтон и Ферстаппен борются за поул в Венгрии – последнем этапе «Ф-1» перед летним перерывом
Хунгароринг, Модьород
31 июля 2021 года
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.15,419
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,315
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,421
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,002
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,064
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,070
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,077
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,234
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,296
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,331
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
15. Карлос Сайнс («Феррари»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Никита Мазепин («Хаас»)
20. Мик Шумахер («Хаас»)
Результаты трех сегментов квалификации:
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