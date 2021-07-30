Гран-при Венгрии-2021. Хэмилтон выиграл квалификацию, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 19-й

На автодроме «Хунгароринг» состоялась квалификация к 11-му этапу «Формулы-1» 2021 года – Гран-при Венгрии.

Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне.

Хэмилтон и Ферстаппен борются за поул в Венгрии – последнем этапе «Ф-1» перед летним перерывом

Хунгароринг, Модьород

31 июля 2021 года

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.15,419

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,315

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,421

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,002

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,064

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,070

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,077

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,234

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,296

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,331

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Карлос Сайнс («Феррари»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Никита Мазепин («Хаас»)

20. Мик Шумахер («Хаас»)

Результаты трех сегментов квалификации:

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