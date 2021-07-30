Гран-при Венгрии-2021. Хэмилтон выиграл квалификацию, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 19-й

Теги результаты Гран-при Венгрии Феррари Кими Райкконен Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Антонио Джовинацци Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Шарль Леклер Ланс Стролл Никита Мазепин Джордж Расселл Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто

На автодроме «Хунгароринг» состоялась квалификация к 11-му этапу «Формулы-1» 2021 года – Гран-при Венгрии.

Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне.

Хэмилтон и Ферстаппен борются за поул в Венгрии – последнем этапе «Ф-1» перед летним перерывом

Хунгароринг, Модьород
31 июля 2021 года
Квалификация
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.15,419
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,315
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,421
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,002
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,064
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,070
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,077
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,234
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,296
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,331
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
15. Карлос Сайнс («Феррари»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Никита Мазепин («Хаас»)
20. Мик Шумахер («Хаас»)
 

Результаты трех сегментов квалификации:

 

Инсайды инженера Ферстаппена из Киева: Макс – великий мотиватор, главная фишка гениальных пилотов, $200к за виртуальную гонку

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья