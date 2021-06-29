Никита Мазепин: «Жалкие люди повторяют прозвище «Mazespin», которое не появилось бы без аварии в Бахрейне»

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Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своем отношении к прозвищу Mazespin, которое используют некоторые болельщики «Формулы-1» из-за частных разворотов.

«Если бы не авария в Бахрейне, прозвище «Mazespin» никогда бы не появилось на свет. Люди, которые повторяют его с улыбкой на лице – жалкие», – заявил Никита.

Перед Гран-при Австрии «Хаас» обыграл прозвище, подарив Мазепину волчок.

Теперь Мазепина за развороты подкалывает даже команда. Подарила Никите волчок mazespin

Гонщик также поделился мыслями о синих флагах в «Ф-1» – они показывают, что необходимо уступить дорогу сопернику, обгоняющему на круг:

«До сезона-2021 я любил синий цвет. В этом году он нравится мне меньше – приходится смещаться на грязную траекторию, а потом снова набирать скорость, а это непросто».

Мазепин слил напарнику по «Ф-1» почти круг и приехал последним, но гордится гонкой и валит на неравные машины. Да и команда хвалит Никиту

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