Гран-при Штирии-2021. 3-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

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Ред Булл Ринг, Шпильберг
26 июня 2021 года
3-я практика
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.04,369 (19 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,204 (16)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,463 (25)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,657 (21)
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,781 (23)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,964 (22)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,971 (21)
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,031 (24)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,076 (18)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,123 (20)
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,187 (24)
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,307 (22)
13. Карлос Сайнс («Феррари») +1,329 (22)
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1,494 (23)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,573 (25)
16. Мик Шумахер («Хаас») +1,623 (24)
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,747 (20)
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,750 (22)
19. Ландо Норрис («Макларен») +2,285 (19)
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,323 (22)
 

Гран-при Штирии-2021. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Риккардо – 2-й, Окон – 3-й, Мазепин – 18-й

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