Гран-при Бахрейна-2021. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Боттас – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 20-й

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Международный автодром Бахрейна
26 марта 2021 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.31,395 (12 кругов)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,298 (17)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,503 (20)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,527 (15)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,599 (14)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,677 (15)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,801 (23)
8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,972 (15)
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,040 (20)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,392 (16)
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,740 (18)
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,763 (21)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,839 (20)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,935 (21)
15. Эстебан Окон («Альпин») +2,134 (20)
16. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,478 (20)
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,733 (22)
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,946 (22)
19. Никита Мазепин («Хаас») +3,107 (16)
20. Мик Шумахер («Хаас») +3,581 (16)
 

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