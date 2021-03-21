Хэмилтон выступил против насилия над животными в цирках России

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился постом, рассказывающим о жестоком обращении с животными в цирках России.

«Каждый день я просыпаюсь и вижу проявления насилия со стороны людей. Кто-нибудь знает, как прекратить такие вещи в России?» – написал пилот в своих инстаграм-сторис.

В посте благотворительной организации Karmagawa говорится о жестоких способах воздействия на цирковых животных.

Публикация, которой поделился Хэмилтон, проиллюстрирована роликом из Казани: дрессировщикам пришлось усмирять слонов, один из которых повалил другого рядом со зрительскими рядами. Представители цирка сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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