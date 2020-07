Даниил Квят об отказе встать на одно колено: «Скажем так, это противоречит моему менталитету»

Пилот объяснил, почему не стал становиться на одно колено в рамках акции в поддержку борьбы с расизмом.

В то же время все пилоты поддержали инициативу серии We Race As One, направленную на борьбу с расизмом и неравенством, и вышли на стартовую решетку в футболках с надписью «Конец расизму».

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного не понятно. Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитета. Где встают на колено все-таки перед Родиной, флагом, Богом.

Безусловно, мы все (гонщики) едины в борьбе против расизма. И мы показали свою позицию, перед гонкой надев футболки с надписью «конец расизму», – рассказал Квят.

