Хорнер сможет начать работу в новой команде «Ф-1» с января 2026 года (Sky Sports)

Хорнер сможет присоединиться к новой команде в 2026 году.

Стали известны сроки так называемого «обязательного отпуска по уходу за садом» для Кристиана Хорнера .

По информации Sky Sports, Хорнер сможет вернуться к работе в «Формуле-1» и присоединиться к новой команде не ранее января 2026 года. В этом сезоне он работать не сможет.

Представители Хорнера продолжают переговоры с «Ред Булл» об условиях расторжения контракта и размерах компенсации, положенной британцу, учитывая то, что его контракт был рассчитан до конца 2030 года.

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