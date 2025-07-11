Гельмут Марко: «Отмечаем прогресс в выступлениях Цуноды»

Марко надеется на прогресс Цуноды.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что в команде были довольны скоростью Юки Цуноды во время гоночного уик-энда на «Сильверстоуне», и надеются на улучшения в следующих гонках.

«У Юки Цуноды возникли трудности в последних гонках, но уже по ходу уик-энда в Великобритании мы увидели, как он начал двигаться вперед. В большинстве практик отставание от Макса Ферстаппена сократилось, а на стартовой решетке он оказался 11-м.

У нас были довольно интенсивные обсуждения ситуации с Юки, также он работает со спортивным психологом. К сожалению, в гонке, как и у Макса, у Юки вообще не было шансов из-за выбранных настроек антикрыльев.

Тем не менее, мы отмечаем прогресс в его выступлениях и мы настроены оптимистично, ожидая, что скоро это отразится и на количестве набранных очков», – рассказал Марко.

Помните, с чего начинал «Ред Булл»? Купил команду за доллар, запутался с пилотами, устроил вечеринку для соперников