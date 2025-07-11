Джо Сейвард: «Те, кто выдавил Хорнера из «Ред Булл», очень скоро могут пожалеть о своем решении»

Сейвард предрекает крах «Ред Булл» после увольнения Хорнера.

Известный британский журналист Джо Сейвард высказался о решении руководства и владельцев компании «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя команды «Формулы-1».

Сейвард считает, что австрийские боссы концерна – по информации немецкой прессы, инициатором увольнения Хорнера стал управляющий директор компании «Ред Булл» Оливер Минцлафф, отвечающий за все спортивные проекты, – допустили большую ошибку, выгнав Хорнера из чувства зависти.

«Боюсь, что решение убрать Хорнера в итоге обернется плохой новостью для команды. Потому что команда «Ред Булл Рейсинг» во многих отношениях вполне могла бы называться «Хорнер Рейсинг». Именно Кристиан Хорнер построил эту команду и сделал ее успешной. И это стало одной из причин отставки.

Людям в руководстве компании «Ред Булл» в Австрии просто не нравилось, что Хорнер для команды был в глазах людей важнее них. Пока был жив Дитрих Матешиц, в «Ред Булл» не было какой-то сильной политической борьбы. Матешиц доверял Хорнеру, а Кристиан стоял во главе проекта. Под его руководством «Ред Булл» выиграл 14 титулов и помог Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену стать четырехкратными чемпионами.

Успех приходил циклами, но даже в тяжелые времена, когда в сезоне-2015 «Ред Булл» не удалось выиграть ни одной гонки, Матешиц продолжал верить в Хорнера. И это окупилось. В сезоне-2023 «Ред Булл» выиграл 21 из 22 гонок, процент побед составил 94,45 – что даже выше, чем у «Макларена» в знаменитый сезон 1988, когда Айртон Сенна и Ален Просто выиграли 15 ил 16 гонок.

Лоран Мекьес – хороший парень, но ему будет трудно завоевать сердца и умы сотрудников «Хорнер Рейсинг», а у опытных специалистов в сфере «Формулы-1» никогда не будет проблем с трудоустройством. И многие из тех, кто видел, как боссы «Ред Булл» обошлись с Хорнером, могут предпочесть покинуть команду.

Думаю, что те, кто выдавил Хорнера из «Ред Булл», очень скоро могут пожалеть о своем решении, и остается только догадываться, что бы подумал Дитрих Матешиц о действиях своих преемников.

Люди, которые возятся с командами «Формулы-1», на самом деле не понимая, что они делают, зачастую создают новые «Альпин». Успешные в прошлом команды часто терпели крах с приходом новых лидеров, которые считали, что они лучше других знают, как работать. Да, именно владельцы команд в итоге платят деньги за само шоу, но быть богатым – не значит быть всегда правым…И я могу привести бесчисленное множество примеров, когда люди, считая себя умнее других, в итоге в «Формуле-1» забредали на минные поля и их проекты разбивались вдребезги», – написал Сейвард.

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