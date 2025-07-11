Тед Кравитц: «Вряд ли Хэмилтон будет рад, если «Феррари» сейчас расстанется с Вассером и заменит его Хорнером»

Кравитц не верит в переход Хорнера в «Феррари».

Репортер Sky Sports Тед Кравитц поделился мнением о дальнейшем карьерном пути уволенного из «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Кравитц считает маловероятным переход Хорнера в «Феррари», отметив, что более реалистичным кажется продолжение карьеры в «Альпин».

«У Кристиана Хорнера и Льюиса Хэмилтона богатая история соперничества и взаимоотношений, в этом плане воды утекло уже очень много.

Да, в этом бизнесе никогда не знаешь, как ты можешь сработаться с тем или иным человеком. Однако я не уверен, что Льюис, который так активно и громко выражал поддержку Фредерику Вассеру в течение последнего месяца или около того, будет рад тому, если «Феррари» сейчас расстанется с Вассером и заменит его Кристианом Хорнером.

Никто не видел, чтобы Льюис и Кристиан, что называется, регулярно ужинали вместе. Так что я не уверен, что это сработает. У Шарля Леклера вообще нет истории взаимоотношений с Кристианом Хорнером. У Хэмилтона эта история есть, хоть и небольшая.

В то же время «Альпин » – это команда, которая тоже базируется в Великобритании, там есть Флавио [Бриаторе], и она чем-то похожа на «Ред Булл».

Я имею в виду то, что у Энстоуна и Милтон-Кейнс много общего. Очень многие сотрудники переходили на работу из «Альпин» в «Ред Булл» и наоборот. Так что я думаю, что там Хорнеру будет намного проще освоиться.

Так что каким бы ни был заманчивым возможный вариант с переходом в «Феррари », я думаю, что Хорнер уже принял решение не идти этим путем. И переход в «Альпин», если он возможен, кажется более привлекательным вариантом», – рассказал Кравитц.

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