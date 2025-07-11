«Я не слишком обеспокоен». Колапинто уверен, что выйдет на старт Гран-при Бельгии

Колапинто уверен в сохранении места в «Ф-1».

Пилот «Альпин » Франко Колапинто заявил, что его не слишком беспокоят слухи о его будущем.

После очередной неудачи на Гран-при Великобритании в прессе стало появляться все больше сообщений, что Колапинто может лишиться своего места уже на предстоящем Гран-при Бельгии .

«Я не слишком обеспокоен. Конечно, всегда будут ходить различные слухи и разговоры, мне же нужно просто продолжать работать и стараться помочь команде улучшить болид. На «Сильверстоуне» мы сделали шаг вперед, но это явно не тот прогресс, который нам нужен», – рассказал Колапинто.

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