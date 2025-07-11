Владелец «Кадиллака»: «Валттери Боттас является очень привлекательным кандидатом для нашей команды»

Владелец «Кадиллака» подтвердил интерес к кандидатуре Боттаса.

Владелец команды «Кадиллак» Дэн Тоурисс рассказал, что американский коллектив действительно заинтересован в приглашении Валттери Боттаса .

Боттас и Серхио Перес считаются основными кандидатами на места в команде «Кадиллак», которая начнет выступать в «Ф-1» со следующего сезона.

При этом считается, что в «Кадиллаке» пока не определились с тем, какой модели придерживаться при формировании состава пилотов – сделать ставку на двух опытных гонщиков или пригласить в пару к опытному пилоту молодого напарника.

«Валттери Боттас является очень привлекательным кандидатом для нашей команды «Кадиллак». Он фантастический гонщик, и я могу сказать, что вероятность его приглашения в «Кадиллак» действительно существует», – рассказал Тоурисс.

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