Владелец «Кадиллака»: «Валттери Боттас является очень привлекательным кандидатом для нашей команды»
Владелец команды «Кадиллак» Дэн Тоурисс рассказал, что американский коллектив действительно заинтересован в приглашении Валттери Боттаса.
Боттас и Серхио Перес считаются основными кандидатами на места в команде «Кадиллак», которая начнет выступать в «Ф-1» со следующего сезона.
При этом считается, что в «Кадиллаке» пока не определились с тем, какой модели придерживаться при формировании состава пилотов – сделать ставку на двух опытных гонщиков или пригласить в пару к опытному пилоту молодого напарника.
«Валттери Боттас является очень привлекательным кандидатом для нашей команды «Кадиллак». Он фантастический гонщик, и я могу сказать, что вероятность его приглашения в «Кадиллак» действительно существует», – рассказал Тоурисс.
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