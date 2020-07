Шарль Леклер: «Я не встану на одно колено. Гонщики «Ф-1» против расизма, но поведение значит больше, чем жесты»

Пилот сообщил, что не собирается вставать на одно колено перед Гран-при Австрии, но в то же время полностью поддерживает борьбу против неравенства.

«Все 20 гонщиков вместе со своими командами выступают против расизма и предубеждений и приветствуют принципы многообразия, равенства и инклюзивности, поддерживая инициативы «Формулы-1» и ФИА.

Я считаю, что факты и поведение в повседневной жизни значат больше, чем формальные жесты, которые в некоторых странах могут восприниматься неоднозначно. Я не буду вставать на одно колено, однако это не означает, что я готов бороться с расизмом в меньшей степени, чем остальные», – подчеркнул монегаск в твиттере, добавив к сообщению хэштег инициативы «Ф-1» We Race As One.

