Некоторые гонщики «Ф-1» не готовы вставать на одно колено перед Гран-при Австрии

Гонщики «Формулы-1» выразят поддержку движению против расизма и дискриминации, однако пока неясно, в какой форме.

Пилоты обсуждали возможность встать на одно колено в знак солидарности с идеями движения Black Lives Matter, однако не все гонщики посчитали данный жест уместным.

«Это правда. Некоторые гонщики не готовы вставать на одно колено», – сообщил пилот и директор Ассоциации гонщиков Гран-при Ромен Грожан.

Пилот Льюис Хэмилтон заявил, что гонщики могут выразить позицию своими способами, а представитель «Рено» пояснил, почему решила отказаться от того, чтобы встать на одно колено:

«Все мы на 100 процентов поддерживаем эти идеи и выступаем против расизма. Думаю, сложность в том, как данный жест будет восприниматься в странах, которые представляют некоторые гонщики. Мы поддерживаем движение Black Lives Matter, здесь нет никакой политики, просто существует тонкая грань, которая касается восприятия жеста людьми разных национальностей.

Мы выслушали все мнения и не собираемся подвергать кого-то опасности – все сделают то, что сочтут уместным. Никого не будут судить или критиковать за то, что он поступил определенным образом или не встал на одно колено. Вероятно, мы выразим нашу поддержку все вместе, а затем некоторые из нас сделают дополнительный жест».

Шарль Леклер из «Феррари» уже заявил, что не собирается вставать на одно колено – по его словам, важнее действиями подтверждать свою готовность бороться с расизмом.

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Льюис Хэмилтон вышел на массовый протест против расизма. И основал комитет имени себя для продвижения темнокожих в автоспорт

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