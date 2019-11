Клип The Chemical Brothers, снятый совместно с «Формулой-1», номинирован на «Грэмми»

В США объявили номинантов на музыкальную премию «Грэмми-2020».

Клип на песню We’ve Got To Try группы The Chemical Brothers, снятый совместно с «Формулой-1», попал в число номинантов в категории «Лучшее музыкальное видео». Ролик посвящен собаке, научившейся управлять гоночным болидом с помощью роботизированных рук, а затем отправившейся покорять космические просторы.

Сотрудничество «Формулы-1» и The Chemical Brothers также привело к рождению трехсекундного ремикса WGTT15000BPM F1 NEEEUM MIX. Название трека отсылает к биту 15000 ударов в минуту, соответствующему количеству оборотов современных моторов «Формулы-1».

62-я церемония «Грэмми» состоится 26 января в Лос-Анджелесе.

