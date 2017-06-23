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    Гран-при Азербайджана. 2-я практика. Ферстаппен показал лучшее время и разбил болид, Боттас – второй, Риккардо – третий, Квят – 8-й

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    Гран-при Азербайджана
    Баку
    23 июня 2017 года
    2-я практика
     
    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.43,362 (36 кругов)
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100 (32)
    3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111 (34)
    4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127 (35)
    5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253 (35)
    6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751 (27)
    7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944 (34)
    8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959 (27)
    9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122 (37)
    10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163 (23)
    11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247 (33)
    12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153 (15)
    13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371 (34)
    14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469 (33)
    15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641 (29)
    16. Джолион Палмер («Рено») +2,699 (17)
    17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812 (28)
    18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788 (25)
    19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985 (25)
    20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360 (22)

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