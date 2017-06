Гран-при Азербайджана

Баку

23 июня 2017 года

2-я практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.43,362 (36 кругов)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100 (32)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111 (34)

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127 (35)

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253 (35)

6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751 (27)

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944 (34)

8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959 (27)

9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122 (37)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163 (23)

11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247 (33)

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153 (15)

13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371 (34)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469 (33)

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641 (29)

16. Джолион Палмер («Рено») +2,699 (17)

17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812 (28)

18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788 (25)

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985 (25)

20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360 (22)

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP2): VER stays top, BOT not far behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/rymOAoWA6A