Гран-при Азербайджана. 2-я практика. Ферстаппен показал лучшее время и разбил болид, Боттас – второй, Риккардо – третий, Квят – 8-й
Гран-при Азербайджана
Баку
23 июня 2017 года
2-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.43,362 (36 кругов)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100 (32)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111 (34)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127 (35)
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253 (35)
6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751 (27)
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944 (34)
8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959 (27)
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122 (37)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163 (23)
11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247 (33)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153 (15)
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371 (34)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469 (33)
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641 (29)
16. Джолион Палмер («Рено») +2,699 (17)
17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812 (28)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788 (25)
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985 (25)
20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360 (22)
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP2): VER stays top, BOT not far behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/rymOAoWA6A— Formula 1 (@F1) June 23, 2017
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