Гельмут Марко об отставании от «Макларена» в Австрии: «Они не настолько далеко»

В «Ред Булл» оценили отставание от «Макларена» в Штирии .

Во второй практике Гран-при Австрии оба «Макларена » оказались впереди всего пелотона, а Макс Ферстаппен уступил лидеру Ландо Норрису 0,3 секунды.

По мнению советника «Ред Булл » Гельмута Марко , результат сессии не отражает реальное положение дел.

«Они не настолько далеко. Не думаю, что отставание составляет три десятые. Мне кажется, мы ближе к показателю в 0,150 секунды. Здесь речь идет о сотых. Можно заметить, насколько просто «Макларену» скорректировать настройки болида. Нам это дается гораздо сложнее», – сказал Марко.

Гран-при Австрии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

