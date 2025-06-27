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Гельмут Марко об отставании от «Макларена» в Австрии: «Они не настолько далеко»

В «Ред Булл» оценили отставание от «Макларена» в Штирии .

Во второй практике Гран-при Австрии оба «Макларена» оказались впереди всего пелотона, а Макс Ферстаппен уступил лидеру Ландо Норрису 0,3 секунды.

По мнению советника «Ред Булл» Гельмута Марко, результат сессии не отражает реальное положение дел.

«Они не настолько далеко. Не думаю, что отставание составляет три десятые. Мне кажется, мы ближе к показателю в 0,150 секунды. Здесь речь идет о сотых. Можно заметить, насколько просто «Макларену» скорректировать настройки болида. Нам это дается гораздо сложнее», – сказал Марко.

Гран-при Австрии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Magazin.com
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Гран-при Австрии
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