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  • Фредерик Вассер: «Надеюсь на борьбу «Феррари» за поул. 1-я практика вышла хаотичной, 2-ю мы использовали как тесты»
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Фредерик Вассер: «Надеюсь на борьбу «Феррари» за поул. 1-я практика вышла хаотичной, 2-ю мы использовали как тесты»

Вассер оптимистично настроен после неровной пятницы для «Феррари» в Шпильберге.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги двух тренировок перед Гран-при Австрии: Шарль Леклер уступил место в первой практике юниору Дино Бегановичу, Льюис Хэмилтон испытывал трудности с техникой.

«Надо детальнее проанализировать новое днище, потому что утро получилось хаотичным. Мы использовали вторую практику как тесты и вечером изучим данные. Отзывы от пилотов хорошие, однако утренняя тренировка вышла хаотичной, поскольку Льюис испытывал проблемы с коробкой передач – мы потеряли большую часть сессии», – заявил француз.

В то же время Вассер допускает борьбу за первый ряд и даже за поул:

«Надеюсь на это. Но, считаю, «Макларен» проводил свои заезды с низкой топливной загрузкой, как они обычно делают во второй и третьей практиках, в то время как мы следовали своей программе.

Шарль здорово восстановился – у него не было первой практики, а во второй темп был хорошим».

Менеджер также прокомментировал проблемы Скудерии в первом секторе:

«Это связано с топливной загрузкой, картографией двигателя и так далее, так что мы не должны делать преждевременных выводов. Мы провели эти тесты, чтобы сравнить две машины. Сегодня мы все обсудим и примем решение, какую конфигурацию использовать завтра».

Гран-при Австрии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Гран-при Австрии-2025. 1-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoФормула-1
Гран-при Австрии
logoЛьюис Хэмилтон
Дино Беганович
logoФеррари
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