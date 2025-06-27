Фредерик Вассер: «Надеюсь на борьбу «Феррари» за поул. 1-я практика вышла хаотичной, 2-ю мы использовали как тесты»

Вассер оптимистично настроен после неровной пятницы для «Феррари» в Шпильберге.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги двух тренировок перед Гран-при Австрии: Шарль Леклер уступил место в первой практике юниору Дино Бегановичу, Льюис Хэмилтон испытывал трудности с техникой.

«Надо детальнее проанализировать новое днище, потому что утро получилось хаотичным. Мы использовали вторую практику как тесты и вечером изучим данные. Отзывы от пилотов хорошие, однако утренняя тренировка вышла хаотичной, поскольку Льюис испытывал проблемы с коробкой передач – мы потеряли большую часть сессии», – заявил француз.

В то же время Вассер допускает борьбу за первый ряд и даже за поул:

«Надеюсь на это. Но, считаю, «Макларен » проводил свои заезды с низкой топливной загрузкой, как они обычно делают во второй и третьей практиках, в то время как мы следовали своей программе.

Шарль здорово восстановился – у него не было первой практики, а во второй темп был хорошим».

Менеджер также прокомментировал проблемы Скудерии в первом секторе:

«Это связано с топливной загрузкой, картографией двигателя и так далее, так что мы не должны делать преждевременных выводов. Мы провели эти тесты, чтобы сравнить две машины. Сегодня мы все обсудим и примем решение, какую конфигурацию использовать завтра».

Гран-при Австрии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Гран-при Австрии-2025. 1-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й