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  • «На месте «Макларена» постарался бы заключить сделку с «Кадиллаком», например». Карун Чандок советует найти место в «Ф-1» для Алекса Данна
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«На месте «Макларена» постарался бы заключить сделку с «Кадиллаком», например». Карун Чандок советует найти место в «Ф-1» для Алекса Данна

Чандок хотел бы видеть Алекса Данна в «Формуле-1».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок остался под впечатлением от выступления Алекса Данна за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Австрии.

Чандок отметил, что на месте «Макларена» попробовал бы найти для Данна место в «Формуле-1» на следующий сезон – например, договорившись с «Кадиллаком».

«Основываясь на всем, что мы уже увидели, на месте руководства «Макларена» я бы постарался заключить сделку с «Кадиллаком», или с какой-то другой командой.

Данн – лидер сезона в «Формуле-2», мы видели его потенциал на тестах. Сегодня он показал себя на публике. Уверен, для такого гонщика команда захочет найти место в «Ф-1», чтобы он мог набраться опыта.

Правда, я бы постарался найти для него место в другой команде на какое-то время, можно сказать, отдать его в аренду. Но не отпускать совсем, оставить возможность вернуть его. В общем поступить так, как в прошлом «Мерседес» сделал с Джорджем Расселлом», – рассказал Чандок.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Алекс Данн
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Гран-при Австрии
Кадиллак
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