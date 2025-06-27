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Формула-2. Австрия. Форнароли выиграл квалификацию, Данн – 7-й, Линдблад – 12-й

Форнароли выиграл поул «Ф-2» на «Ред Булл Ринг», Линблад – лишь 12-й.

Гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Австрии.

Действующий чемпион «Формулы-3» оказался быстрее Виктора Мартена из «АРТ» и представителя «МП Моторспорт» Рихарда Версхора.

Лидер чемпионата Алекс Данн («Роден») ранее провел первую практику в «Формуле-1» за «Макларен», где стал четвертым, а в квалификации  «Ф-2» занял седьмое место.

Юниор «Ред Булл» Арвид Линблад, выступающий за «Кампос», начнет главную гонку уик-энда лишь 12-м.

Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
Арвид Линдблад
Кампос Рейсинг
logoФормула-2
результаты
logoМакларен
logoФормула-3
МП Моторспорт
АРТ
logoРед Булл
Виктор Мартен
Инвикта
Рихард Версхор
Леонардо Форнароли
logoФормула-1
Роден
Алекс Данн
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