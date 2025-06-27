Формула-2. Австрия. Форнароли выиграл квалификацию, Данн – 7-й, Линдблад – 12-й

Форнароли выиграл поул «Ф-2» на «Ред Булл Ринг», Линблад – лишь 12-й.

Гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Австрии.

Действующий чемпион «Формулы-3» оказался быстрее Виктора Мартена из «АРТ» и представителя «МП Моторспорт» Рихарда Версхора .

Лидер чемпионата Алекс Данн («Роден») ранее провел первую практику в «Формуле-1» за «Макларен », где стал четвертым, а в квалификации «Ф-2» занял седьмое место.

Юниор «Ред Булл » Арвид Линблад, выступающий за «Кампос », начнет главную гонку уик-энда лишь 12-м.

Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций