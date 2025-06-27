Формула-2. Австрия. Форнароли выиграл квалификацию, Данн – 7-й, Линдблад – 12-й
Форнароли выиграл поул «Ф-2» на «Ред Булл Ринг», Линблад – лишь 12-й.
Гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Австрии.
Действующий чемпион «Формулы-3» оказался быстрее Виктора Мартена из «АРТ» и представителя «МП Моторспорт» Рихарда Версхора.
Лидер чемпионата Алекс Данн («Роден») ранее провел первую практику в «Формуле-1» за «Макларен», где стал четвертым, а в квалификации «Ф-2» занял седьмое место.
Юниор «Ред Булл» Арвид Линблад, выступающий за «Кампос», начнет главную гонку уик-энда лишь 12-м.
Опубликовал: Михаил Ширяев
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