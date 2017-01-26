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    Новый болид «Макларена» прошел крэш-тесты ФИА

    Теги ФИА Макларен Формула-1 Эрик Булье

    Новый болид «Макларена» успешно прошел крэш-тесты ФИА, сообщает GPUpdate.

    Ранее о прохождении обязательных крэш-тестов уже объявляли «Форс-Индия», «Торо Россо» и «Хаас».

    «После огромного объема работы, проделанной нами, я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал нам при прохождении крэш-тестов ФИА. Теперь нам предстоит раскрасить новый болид», – цитирует гоночного директора «Макларена» Эрика Булье пресс-служба команды.

    Презентация нового болида «Макларена» MP4-32 состоится 24 февраля.

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