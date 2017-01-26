Новый болид «Макларена» прошел крэш-тесты ФИА
Новый болид «Макларена» успешно прошел крэш-тесты ФИА, сообщает GPUpdate.
Ранее о прохождении обязательных крэш-тестов уже объявляли «Форс-Индия», «Торо Россо» и «Хаас».
«После огромного объема работы, проделанной нами, я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал нам при прохождении крэш-тестов ФИА. Теперь нам предстоит раскрасить новый болид», – цитирует гоночного директора «Макларена» Эрика Булье пресс-служба команды.
Презентация нового болида «Макларена» MP4-32 состоится 24 февраля.
.@eboullier: «After a lot of hard work, I want to say thanks to those who helped us pass the @fia’s crash tests. Now to get it painted...!» pic.twitter.com/qPRJZNHq3O— McLaren (@McLarenF1) January 25, 2017
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