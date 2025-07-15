Ален Прост: «Пиастри похож на меня. Я протолкнул Оскара в Академию «Альпин»

Прост сравнил Пиастри с собой.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» и бывший неисполнительный директор «Альпин» Ален Прост сообщил о своей роли в карьере Оскара Пиастри , а также высказался о борьбе австралийца с напарником по «Макларену » Ландо Норрисом .

«Оскара я знаю гораздо лучше, потому что именно я протолкнул его в Академию [«Альпин »]. «Рено» не хотела. Я наблюдал за его выступлениями в «Формуле-3» и даже в «Формуле-4», а затем в «Формуле-2».

Мне нравится, как он себя ведет. Знаете, он немного похож на меня – думает, когда совершить нужный маневр, действует умно.

Он мне нравится. Никогда не знаешь, что будет дальше, но такие гонщики обычно прибавляют. У некоторых есть только гоночные навыки, и порой они могут выходить на плато.

Но я не очень хорошо знаю Ландо. Честно говоря, когда борьба в чемпионате такая, пусть победит сильнейший, вот и все», – заявил Прост.

Мартин Брандл о Пиастри: «Мы впервые увидели гневную натуру спокойного бесшумного убийцы. В борьбе с Норрисом будет жарко»

Пиастри грозило наказание за резкое торможение на первом рестарте – лидер «Ф-1» получил один штраф за два схожих инцидента